Dedicazione della Cattedrale di Trivento, la diocesi si prepara per il 297° anniversario. Il 20 gennaio prossimo, alle ore 18, presso la Chiesa Madre della Città e della Diocesi di Trivento, si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio Palumbo, per il 297° anniversario della dedicazione della Cattedrale dei Santi Nazario, Celso e Vittore. È attesa la partecipazione di alcuni sacerdoti della Diocesi di Trivento e dei canonici. La cattedrale ha origini molto antiche, edificata su resti di un tempio pagano romano. Secondo una leggenda, fu per intervento di sant’Ambrogio che le teste dei santi Nazario e Celso vennero traslate da Milano a Trivento nel 398. L’attuale edificio risale all’ XI secolo. Una lapide oggi collocata in uno dei pilastri interni nei pressi dell’entrata attesta la consacrazione della cattedrale il 15 maggio 1076 e la sua dedica ai santi Nazario e Celso. La chiesa ha poi subito diversi rifacimenti, in particolare in epoca barocca e nel Settecento.