Scuole di Limosano, al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24. Il sindaco di Limosano, Angela Amoroso, fa sapere che fino al 30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle prime classi della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado di Limosano. Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 31/12/2023 (anno di nascita 2020). Possono, altresì, iscriversi i bambini e le bambine che compiono i tre anni entro il 30/04/2024 (anno di nascita 2021). L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia avviene in modalità cartacea. Il modulo compilato va consegnato a scuola. Devono iscriversi alla Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 31/12/2023 (anno di nascita 2017). Possono, altresì, iscriversi i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 30/04/2024 (anno di nascita 2018). Devono iscriversi alla Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione/ idoneità alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado si effettuano on-line accedendo al sistema iscrizione on-line disponibile sul Portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (elettronic IDentification Authentication and Signature).