Sistemazione del campo di calcio di Limosano, il Comune aggiudica i lavori per 475mila euro. L’amministrazione comunale di Limosano ha aggiudicato i lavori di rigenerazione del campo di calcio “Mario Pulla”, mediante la sistemazione con manto erboso sintetico ed opere complementari connesse. L’ammontare dell’investimento è pari a 475 mila euro, di cui 25 mila euro come compartecipazione del Comune e la restante parte finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport nell’ambito del Bando Sport e Periferie 2020. Obiettivo del Dipartimento per lo Sport è quello di realizzare e rigenerare gli impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, oltre che il completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.