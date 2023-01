Share on Twitter

L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha emesso un Avviso interno per la formazione di un elenco di medici di Continuità assistenziale (Ca), titolari e sostituti che prestano servizio presso l’Asrem, a completamento dell’orario, da utilizzarsi per il conferimento di incarichi temporanei a supporto delle attività del Dipartimento di Prevenzione aziendale. La delibera, a firma del direttore generale Oreste Florenzano, a seguito della nota del direttore del Dipartimento di Prevenzione Asrem con la quale ha chiesto supporto da parte dei medici nella gestione della circolazione del Covid-19 per le attività di vaccinazioni, contact tracing e tamponi.