Il Molise passa da regione a rischio ‘basso’ a regione a rischio ‘moderato’ e sono in aumento sia l’incidenza che l’indice Rt. E’ quanto emerge dal settimanale monitoraggio sull’andamento della pandemia diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità. Nel dettaglio l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 208 a 258 mentre l’indice Rt sale da 1,34 a 1,86. Sostanzialmente stabile invece la situazione dei ricoveri in ospedale: il tasso di occupazione in area medica è del 6,8 per cento (era 6,3 la settimana scorsa), quello della terapia intensiva resta zero.