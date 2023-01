Benvenuto Francesco Donatone, il primo nato del 2023 a Trivento. Oggi 5 gennaio 2023, presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, è nato Francesco Donatone. Il sindaco Pasquale Corallo fa gli auguri a nome della comunità trignina, “diamo il benvenuto al primo cittadino di Trivento del nuovo anno – afferma Pasquale Corallo – una nascita è sempre un evento positivo, non solo per la famiglia di Francesco, ma per l’intera collettività. Sappiamo tutti quali sono i numeri dello spopolamento delle nostre aree e, quindi, una nascita diventa anche un messaggio di speranza. Un bel regalo della Befana, verrebbe da dire – aggiunge il sindaco Corallo – e per questo faccio gli auguri ai genitori Patrick Donatone e Raffaella Quaranta per questo splendido evento, perché possano vivere a pieno questa grande emozione, un grande dono tanto atteso. Auguri a nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Trivento”.