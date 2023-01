Al via oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi invernali in Molise. Il periodo degli sconti avrà una durata di 60 giorni, fino a inizio marzo. Le attività commerciali hanno avuto il divieto di effettuare promozioni nei 30 giorni precedenti e nei 30 giorni successivi al periodo dei saldi. In occasione del periodo degli sconti, nei giorni scorsi, Confcommercio, Adoc e Casartigiani hanno diffuso un decalogo con una serie di consigli per effettuare acquisti sicuri, evitando di cadere nelle trappole degli sconti eccessivi o della proposta di merce “avanzo di magazzino” a prezzi stracciati. Secondo le previsioni dell’Adoc, saranno spesi in media non più di 165 euro per famiglia.