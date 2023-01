Ha tantissimi capelli neri il primo nato dell’anno in Molise, il piccolo Youssef Elouadi è venuto al mondo alle 2.19 di questa notte all’ospedale San Timoteo di Termoli. Un parto anticipato. Mamma Isan era all’ottavo mese di gravidanza, seguita a Vasto, ma Youseff a quanto pare scalpitava. L’ospedale più vicino da Campomarino, dove vive la famiglia di origini marocchine, è ovviamente Termoli. Un’emergenza affrontata in modo provvidenziale dall’Equipe del ginecologo Alberico Vona. In sala parto con lui l’anestesista Giuseppe Pranzitelli e le ostetriche Maria Grazia Mastromonaco e Maria Calandra.

Youseff che sta bene è nato, però, di 36 settimane, sotto i 2 chili di peso, il protocollo in questo caso, in via precauzionale, ha previsto il trasferimento al Cardarelli.

Vicino a mamma Isan, 26 anni, c’è papa Tarik, 33. Vivono a Campomarino da 6 mesi. Lui però era già stato in Italia. Si sono sposati in Marocco nel 2018. Youseff è il loro primo bambino. Sono emozionati, e nonostante le difficoltà legati alla lingua vogliono esprimere la loro gioia. E ringraziare anche il Punto nascite di Termoli, immagine tangibile prontezza ed efficacia. “Siamo felici – hanno detto – e vogliano ringraziare tutti i medici e il personale”