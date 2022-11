Un percorso di confronto schietto tra i giovani molisani, “che rappresenta l’inizio di un progetto ed una visione di sviluppo per mettere a sistema le nostre competenze e le energie che la nostra generazione sa sprigionare” e per “partecipare attivamente all’elaborazione di una serie di proposte utili a risollevare il Molise, per diventare veri protagonisti del nostro domani”. E’ il filo conduttore de ‘La Festa delle Idee’, iniziativa promossa dai ‘Giovani Democratici’ del Molise sabato 12 novembre, alle 17, presso il gazebo del Bar Centrale in piazza Municipio a Campobasso. “Tante idee dai giovani per i giovani – spiegano – tanti contributi di proposte da offrire al campo progressista in modo costruttivo e stimolante, rispettoso e fresco”. Un incontro aperto a tutti, fuori dai soliti schemi convegnistici, “sorretto da allegria, musica, ironia”, che vedrà la partecipazione dei giornalisti Ettore Maria Colombo (Quotidiano Nazionale) ed Enzo Luongo, autore del libro ‘Il Molise non esiste’.