L’organico dei medici pediatri in servizio nelle strutture dell’Azienda sanitaria regionale del Molise, aumenta di sei unità. Dopo le recenti polemiche sul rifiuto generalizzato a presentarsi ai concorsi emessi dalla Asrem da parte dei medici italiani, e che sta generando notevoli problemi alla sanità molisana, questa sembrerebbe una buona notizia. Ma su 23 candidati ammessi alla procedura concorsuale si sono presentati solo sei, i sei assunti, che sono meno della metà dei necessari. E’ stato infatti formalizzato il provvedimento di assunzione per altrettanti specializzandi che verranno inquadrati nel personale aziendale per il momento con un contratto a tempo determinato che verrà trasformato a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione, previa stipula di convenzione con la pertinente Università. L’Asrem aveva indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 15 pediatri.