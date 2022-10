Crisi economica, Covid adesso guerra e caro Energia. Nubi nere sulle teste degli italiani con un autunno che fa preoccupare a livello economico. Il salasso delle bollette è al momento l’aspetto che più tiene con il fiato sospeso tutti in attesa di provvedimenti che possano rendere los cenario meno pesante. C’è intanto un’analisi dell’ufficio di statistica dell’Unione europea, Eurostat, pubblicata nell’annuario 2022 dedicato alle regioni dalla quale emerge che il Molise e’ la regione che nel 2020 ha registrato il divario piu’ ampio tra percettori di reddito alto e quello basso in Europa. Secondo lo studio, in tutta l’Unione Europea i rapporti piu’ alti sono stati registrati nelle regioni caratterizzate da una percentuale relativamente alta di persone a rischio di poverta’ o esclusione sociale. Il Molise ha registrato il differenziale piu’ alto nel 2020, in quanto il reddito del 20% delle persone che hanno guadagnato di piu’ e’ stato di 10,4 volte superiore al reddito del 20% delle persone che hanno guadagnato di meno. Gli altri differenziali piu’ ampi tra i quintili di reddito nel 2020 sono stati riscontrati nel Nord-Est della Romania (8,9) e in due regioni bulgare (8,5). In Italia Sicilia, Calabria e Sardegna hanno registrato un dato superiore o uguale al 6,5.