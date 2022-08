Sarebbe stato un aneurisma cerebrale a provocare la caduta fatale di Modestino Vespa, il giovane ingegnere di Pesche che era in vacanza con la fidanzata sulla nave da crociera in rientro nel porto di Genova: lo ha chiarito l’autopsia eseguita sul corpo del 35enne che, lunedì scorso, all’uscita dalla doccia, in seguito al malore è inciampato su una valigia battendo violentemente la testa a terra.

Per eseguire l’esame è stato necessario attendere l’arrivo della madre e della sorella a cui è spettato il drammatico compito di effettuare il riconoscimento. Il padre, invece, non ha potuto raggiungere la città ligure poiché ha subito da poco un intervento alla spalla.

La salma è partita da Genova in tarda mattinata e domani pomeriggio, alle 16:00, verranno celebrati i funerali a Isernia, nella chiesa San Giuseppe Lavoratore.

Una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Pesche, ancora sotto shock per la morte di un giovane che aveva tutta la vita davanti a sé.

Intanto la sindaca Maria Antenucci ha proclamato per domani il lutto cittadino e ha sospeso tutti gli eventi del calendario estivo.