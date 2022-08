Tragedia questa mattina nel Mediterraneo dove un giovane originario di Pesche, il paese alle porte di Isernia, ha perso la vita su una nave da crociera. Si tratta di Modestino Vespa, 35 anni, un ingegnere che lavorava a Roma dove viveva con la sua compagna.

Con lei era partito per un giro del Mediterraneo sulla nave Meraviglia della Msc crociere. La nave sarebbe dovuta rientrare domani a Genova, ma il suo ritorno è stato anticipato ad oggi proprio per l’incidente mortale accaduto questa mattina a bordo della nave. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane ingegnere è scivolato accidentalmente, cadendo e battendo violentemente la testa. Praticamente inutili, anche se immediati i soccorsi prestati a Modestino Vespa dalla squadra medica presente sulla nave. Il comandante ha avvertito le autorità portuali di Genova di quanto accaduto a bordo, anticipando il rientro sulla terraferma. Ancora da chiarire se la caduta sia stata accidentale o provocata da un malore. Solo l’autopsia potrà dire perché è morto su una nave da crociere, in un giorno di vacanza, Modestino Vespa un ingegnere di 35 anni che aveva tutta la vita davanti.

Intanto il sindaco di Pesche, Maria Antenucci, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali.