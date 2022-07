La “Pezzata si sposta” da Capracotta a Isernia? È la domanda che più ha scatenato panico e tensione sui social nelle ultime ore. La vicenda trae origine da un curioso post apparso sul profilo Facebook di Emilio Izzo, Presidente dell’associazione culturale ‘Preistoris’.

La Pezzata si sposta? Lo scherzo di Emilio Izzo sui social

“Evento straordinario e irripetibile“: è questa la frase che campeggia nel post insieme ad una locandina che annuncia lo svolgimento di una “Pezzata da Record” in piazza ad Isernia il prossimo 7 agosto. A balzare subito all’occhio degli attenti internauti è stata proprio la data di svolgimento dell’insolita manifestazione isernina. La giornata del 7 agosto coincide, infatti, con la giornata di svolgimento della Pezzata di Capracotta.

Il post di Izzo ha scatenato reazioni contrastanti: da una parte malcontento e dall’altra gioia per lo svolgimento dell’evento. Solo qualche ora dopo la pubblicazione del contenuto, il Presidente di Preistoris ha confermato indirettamente la non veridicità dell’evento. Una provocazione, quindi, probabilmente in risposta all’organizzazione a Capracotta della manifestazione “Una tavola per tutti”, molto simile alla “Magnastoria” isernina organizzata proprio da Izzo.

La Pezzata ufficiale di Capracotta

La nuova edizione ufficiale della “Pezzata”, intanto, si terrà nel Comune dell’Altissimo Molise il prossimo 7 agosto. A Prato Gentile torneranno tradizioni e divertimento dopo lo stop degli scorsi due anni dovuto alla diffusione del Covid.