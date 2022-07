Nuovo bando per la locazione del bar di Prato Gentile a Capracotta

Share on Twitter

Nelle ultime ore il Comune di Capracotta ha reso pubblico un nuovo bando per l’affidamento in locazione del bar situato a Prato Gentile, vicino la pista da sci. L’avviso prevede la concessione in gestione della baita e dei servizi igienici presenti.

Al locatario spetterà gestire i servizi di bar e ristorazione a favore dei visitatori della struttura. Il canone annuo di concessione posto a base di gara ammonta ad € 6.000,00 con IVA esclusa. Il locatario dovrà garantire un’apertura quotidiana della baita che sia la più ampia e continuativa possibile, comprendente comunque i periodi dal 1° dicembre al 15 aprile e dal 15 giugno al 15 settembre oltre a tutti i fine settimana (sabato e domenica) e i giorni festivi. Facoltativa, invece, l’apertura durante il mese di novembre. Dovrà essere garantita l’ apertura anche in giorni e periodi diversi da quelli elencati in caso di iniziative programmate dal Comune, su richieste che pervengano con anticipo di almeno 15 giorni.

L’offerta dei partecipanti al bando dovrà essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Capracotta entro e non oltre le ore 12.00 del 18/07/2022. La procedura di selezione del vincitore avverrà attraverso aggiudicazione secondo il metodo del prezzo più alto rispetto alla base d’asta.

Il prossimo 7 agosto la località di Prato Gentile ospiterà una nuova edizione della “Pezzata“.