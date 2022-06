A Civitanova del Sannio varata la nuova giunta. Dopo essere stata riconfermata alla guida del Comune alle scorse elezioni comunali, la Sindaca Roberta Ciampittiello ha scelto la sua nuova squadra amministrativa e ha assegnato le nuove deleghe ai Consiglieri eletti.

Civitanova del Sannio, varata la nuova giunta

La Ciampittiello ha designato Pietro Palazzo quale Vicesindaco e Assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici e ha nominato Michelino Di Tata quale Assessore alle risorse strategiche e del patrimonio, associazionismo e volontariato. La prima cittadina ha anche assegnato nuove deleghe ai consiglieri del suo gruppo. Francesca Di Palma ricoprirà il ruolo di Consigliere alla cultura, turismo, beni archeologici e monumentali; Antonio Di Tomaso sarà Consigliere alle attività istituzionali e comunicazione. A Mattia Galasso le deleghe alla mobilità, viabilità, trasporti e politiche giovanili; al Consigliere Roberto Amelia le deleghe all’ambiente, tutela della montagna, dei parchi e delle riserve naturali. Chiude il cerchio dei Consiglieri delegati Marco Palazzo che lavorerà su sport, tempo libero e sicurezza stradale.

Il commento dell’Amministrazione

“Siamo già al lavoro per continuare quanto iniziato nei primi cinque anni. Avremo bisogno dell’aiuto e del supporto di tutta la popolazione, parte attiva nel governo del paese e senza la quale sarebbe impossibile raggiungere gli obiettivi che, insieme, ci siamo prefissati. – hanno fatto sapere dall’Amministrazione – Con noi lavoreranno anche gli eletti nelle file della minoranza, che ringraziamo per la disponibilità, e che vi presenteremo tra qualche settimana. Siamo già proiettati per un luminoso futuro per la nostra Civitanova!“