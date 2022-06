Aumentano le risorse destinate all’agricoltura molisana al termine della riunione in Commissione Politiche agricole per il riparto regionale dei fondi del Psr che assegna al Molise 31 milioni in più. L’intesa è stata raggiunta all’unanimità, ora si attende, come presa d’atto, l’intesa della Conferenza dei presidenti, che di fatto darà ufficialmente l’avvio al percorso di confronto e realizzazione della Programmazione 2023 – 2027. “Questo è un giorno importante per l’agricoltura molisana, una data che possiamo definire addirittura storica. Perché dopo una lunga serie di confronti, a volte anche aspri, e lunghe negoziazioni tenute in varie sedi politiche ed istituzionali, alla nostra Regione saranno finalmente affidate maggiori risorse dal Programma di sviluppo rurale”, ha commentato soddisfatto l’assessore regionale Nicola Cavaliere. “Al Molise andranno 19 milioni di euro in più per le annualità 2023 – 2027 – ha spiegato – che aggiunti ai 12 milioni che siamo riusciti ad ottenere (6 per ogni anno) nel biennio 2021 – 2022 portano a un totale di risorse aggiuntive a nostro favore pari a circa 31 milioni di euro. Un risultato quindi davvero importante per l’agricoltura locale, ottenuto tra l’altro in un momento sociale ed economico complicato che mette a serio repentaglio la sopravvivenza stessa del settore in tutto il mondo”. Secondo l’assessore in questo modo si i azzerano i criteri storici di riparto sostituendoli con quelli oggettivi, ” ponendo così fine a una logica discriminatoria e ingiusta che ha favorito da sempre i ‘grandi’ a discapito dei territori piccoli e svantaggiati, alimentando squilibri e diseguaglianze- ha denunciato Cavaliere – Si apre invece una fase nuova, più trasparente, democratica e vicina ai principi reali del PSR, concepito proprio per garantire ovunque prosperità e sviluppo. Una fase ideale per il Molise, terra dalle enormi potenzialità ancora inespresse che potrà usufruire in futuro di un sostegno sempre più consistente. La strada è ancora lunga e tortuosa, – ha concluso l’assessore – ma il passo in avanti compiuto oggi ci ricorda che attraverso impegno e gioco di squadra la nostra Regione può ottenere tutto ciò che merita”.