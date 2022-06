Share on Twitter

Presi i tre rapinatori che questa mattina, 10 giugno, hanno rapinato il Dok di San Lazzaro, a Isernia, armati di pistola. Si tratterebbe di un napoletano e di due persone di colore.

I tre hanno rapinato il punto Dok di San Lazzaro, aggredendo e imbavagliando il direttore. Sono riusciti a portare via il denaro delle casse, che avevano appena aperto.

Fortunatamente la polizia li ha già presi, ma questo episodio desta paura perché è la seconda rapina in 24 ore a Isernia.

Ieri, infatti, è stato preso di mira anche Mister Risparmio in via XXIV Maggio. CLICCA QUI PER L’ARTICOLO