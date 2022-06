Il Comune di Agnone sarà protagonista di una delle prossime puntate della rubrica “Comuni sostenibili on the road” realizzata dalla Rete dei Comuni Sostenibili, da ALI – Autonomie Locali Italiane e da Leganet.

La rubrica “Comuni Sostenibili on the road” che racconta le buone pratiche di sostenibilità

La rubrica “Comuni sostenibili on the road” rappresenta uno spazio per raccontare i progetti e le buone pratiche di sostenibilità locale realizzate nelle comunità. Perché solo con il protagonismo di tutti i Comuni, grandi e piccoli, si può vincere la sfida della sostenibilità e raggiungere gli Obiettivi di Agenda 2030, come affermato dagli organizzatori dell’iniziativa.

Dopo Grottammare, Bagno a Ripoli, Prato, Tollo, Gualdo Tadino e Rovigo il viaggio sui Comuni sotenibili farà tappa proprio ad Agnone. Saranno due le giornate dedicate alla registrazione, ovvero quelle del 10 e 11 giugno 2022. Agnone sarà raccontata tramite interviste e riprese con la voce dei protagonisti, a cominciare dall’amministrazione comunale e dal sindaco Daniele Saia. La puntata integrale sarà visibile nelle prossime settimane sul canale Youtube di ALI.

La Rete dei Comuni Sostenibili

Il Comune di Agnone ha aderito alla “Rete dei Comuni Sostenibili” a dicembre 2021. La “Rete dei Comuni sostenibili” rappresenta un raggruppamento di Comuni che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività per la promozione di politiche per la sostenibilità ambientale, sociale, culturale ed economica, sulla base dei 17 Obiettivi di sostenibilità delle Nazioni Unite e dei 12 obiettivi del Benessere Equo e Sostenibile.