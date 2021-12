Share on Twitter

Share on Facebook

La Giunta regionale ha deliberato un finanziamento di 360 mila euro per i lavori di ripristino della zona adiacente il Castello Pandone di Venafro, che da oltre 10 anni versa in uno stato di totale abbandono con lavori iniziati e mai terminati.

L’intervento prevede il completamento e il ripristino della viabilità intorno all’antico maniero, sede anche del Museo nazionale e frequentato ogni anno da migliaia di turisti.

Nel corso di questi anni numerosi erano stati i problemi lamentati di viabilità e di decoro nei pressi di un monumento storico simbolo della città di Venafro e dell’intera regione.

“Possiamo dire che con questo finanziamento regionale si mette la parola fine ad un’opera incompiuta finita nel degrado e che offendeva da anni la città di Venafro” sottolinea l’assessore Cotugno “e l’auspicio è che dopo aver individuato e stanziato le somme per i lavori di recupero dell’intera area del Castello Pandone, il cantiere possa riaprire al più presto – conclude – per restituire in tutta la sua bellezza uno degli scorci più belli di Venafro e del Molise”.