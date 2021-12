“Difendersi da truffatori e ladri”, l’incontro con la cittadinanza voluto dal Comando dei Carabinieri di Bojano in collaborazione con il Comune di Trivento. Si terrà il prossimo 18 dicembre, presso la sala del Polifunzionale comunale di Trivento, l’incontro con la cittadinanza organizzato dal Comando dei Carabinieri di Bojano unitamente all’Amministrazione comunale di Trivento. Durante l’incontro si discuterà della problematica dei furti di appartamento. Un fenomeno che oramai va avanti dal mese di luglio, con gli ultimi episodi registrati nel fine settimana, durante i quali è stata aperta una cassaforte con la fiamma ossidrica. Eventi malavitosi che si ripetono, per la maggior parte dei casi, nel centro abitato, durante il tardo pomeriggio. Sempre per l’emergenza furti, giovedì 16 dicembre, invece, è stato convocato dalla Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.