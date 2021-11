In risalita i casi covid anche a Isernia. Attualmente 53 persone positive, di cui 24 in età scolare (alunni della primaria e secondaria di primo grado) e 1 bambino della scuola dell’infanzia. Per tali motivi e dopo un confronto con i dirigenti scolastici, da lunedì 15 novembre agiranno in DAD 11 classi, di cui 9 per la San Giovanni Bosco e 2 per la Giovanni XXIII.

Le nuove direttive del MIUR in materia di gestione del COVID prevedono che il numero di classi in DAD sia determinato non solo dalla presenza di positività, ma anche dalla necessità di effettuare screening nelle classi in cui si riscontrano casi e dalla tempestività delle risposte ai test diagnostici.

Si raccomanda comunque ai cittadini di continuare ad adottare tutte le precauzioni necessarie al fine di evitare possibili contagi. L’amministrazione comunale continuerà a monitorare costantemente la situazione e ad informare la cittadinanza.