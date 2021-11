I lavoratori della Gam e i sindacati sollecitano un incontro con la Regione per avere chiarimenti sulla vertenza che li riguarda. “Ci sono stati incontri e verbali sottoscritti al Ministero – dicono – gli ammortizzatori fino a giugno, ma occorrono risposte sulla ripartenza , le politiche attive, prepensionamenti”

“Gia due richieste dei sindacati non hanno avuto seguito – ha detto Mario Izzi, Rsu Gam – Senza risposte siamo pronti ancora una volta alla mobilitazione e a portare i lavoratori davanti al Consiglio regionale”

“Vogliamo sapere se si farà il macello. Vogliamo avere certezze sulle politiche attive del lavoro e – ha continuato – soprattutto ascoltare il parere dell’assessore all’agricoltura e di quello al lavoro. Solo le vertenze di lavoro non sono state risolte in questa regione”

Per Annalisa Maroncelli, Cisal, ci sono delle opportunità da sfruttare, tra cui il PNRR, di qui la necessità del confronto. “Il macello è necessario per evitare che i polli vengano portati in alta Italia per poi essere riportati in Molise. Il macello è opportunità di lavoro” ha dichiarato la sindacalista.