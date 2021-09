Mentre in Italia i contagi scendono in Molise salgono. Nel settimanale monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità diffuso come sempre il venerdì pomeriggio emerge un peggioramento della situazione dei dati in regione a cominciare dall’indice Rt che questa settimana raddoppia e in regione passa da 0,52 a 1,26. Sale leggermente anche il dato dell’incidenza dei nuovi casi che ha la soglia di allarme fissata a 50 casi ogni 100mila abitanti. In Molise il dato è ora 41,1 contro 22,6 di una settimana fa. Sul fronte ospedaliero in regione si registra il 4,5 per cento dei posti occupati in area medica e lo zero per cento in terapia intensiva.