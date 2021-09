Il Presidente Salvatore Micone ha fissato per martedi 7 settembre, alle 9:30, la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti che l’Assemblea sarà chiamata a trattare, rinvenienti dall’aggiornata seduta dello scorso 2 settembre:

 Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico, Manzo, Primiani, Greco e Nola, ad oggetto “Concessione autorizzazioni per nuove installazioni impianti di energia rinnovabile sul territorio regionale-linee di indirizzo per la salvaguardia del territorio – sospensione autorizzazioni” Prima iscrizione

 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Manzo, ad oggetto “Riduzione dell’IVA sui prodotti di igiene personale” Prima iscrizione

 Mozione, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto “Valorizzazione turistica dell’area di Montenero di Bisaccia-Progetto detto “South Beach”-D.G.R. n. 67 del 29-03-2021. Impegni al Presidente della Giunta Regionale” Prima iscrizione

 Mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco e Nola, ad oggetto “Vaccino salvavita – Terapia desensibilizzante – ITS immunoterapia specifica” Prima iscrizione

 Mozione, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto “STELLANTISstabilimento ex di TERMOLI -garanzia dei livelli occupazionali. Impegno al Presidente ed alla Giunta della Regione Molise” Prima iscrizione

 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto “Stanziamento risorse per procreazione medicalmente assistita” Prima iscrizione

 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, De Chirico, Manzo, Fontana e Facciolla, ad oggetto “Emergenza Pronto soccorso Isernia” Prima iscrizione seduta del 29/06/2021

 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto “Carenza di medici in Molise ed urgente approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale” Prima iscrizione

 Ordine del giorno, a firma del consigliere Primiani, ad oggetto “Inquadramento normativo nazionale professioni turistiche” Prima iscrizione

 Ordine del giorno, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto “Istituzione comunità energetiche” Prima iscrizione

 Ordine del giorno, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto “Somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2 ai molisani iscritti all’AIRE, che vivono temporaneamente sul territorio regionale” Prima iscrizione

 Ordine del giorno, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto “Bilancio di previsione pluriennale 2021-23. – Impugnativa delibere Cdm 24/6/21 – richiesta deroga al principio contabile dlgs 118/2021 (9.2.26 allegato 4/2) Prima iscrizione

 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, Nola, Fontana e De Chirico, ad oggetto “Funzionamento e designazione delle commissioni sanitarie e dei collegi medici di cui alla L.r. 11 febbraio 1999, n. 6.

 Mozione, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto “Delibera di Giunta n. 285/2021 e disposizioni statali per i Farmaci di fascia C per le Regioni in piano di rientro da debito sanitario”.

Richiesta convocazione audizione in Quarta Commissione consiliare permanente” Prima iscrizione Argomenti iscritti ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto, in attesa della espressione delle Commissioni consiliare permanenti, assegnatarie dell’esame.

 Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “PDL N. 79 La disciplina delle attività commerciali”. [Richiesta prot. n. 9259/2019 dell’11 dicembre 2019] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

 Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “PDL N. 80 La disciplina regionale delle attività artigianali”. [Richiesta prot. n. 9259/2019 dell’11 dicembre 2019] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

 Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto “Disciplina della professione di Guida alpina – Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna”. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

 Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

 Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto “Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni”. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

 Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “”Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno””. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

 Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “”Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione.””. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

 Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise”. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

 Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.”. [Richiesta prot. n. 1807/2020 DEL 3 MARZO 2020] Ex art. 42 Prima

iscrizione seduta del 17/03/2020

 (Rg. n. 562) Proposta di legge n° 100, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Di Lucente, A. Romagnuolo, Micone, Primiani, ad oggetto “Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano.”. [Richiesta prot. n. 2899/2020 del 04 maggio 2020] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 06/04/2021

 Prot. n. 669 del 28/01/2019 Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D’Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise.”. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 08/02/2019

 Proposta di legge n° 123, di iniziativa dei Consiglieri Iorio, Calenda, A. Romagnuolo, ad oggetto “”Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza – Linee guida””. Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 06/04/202