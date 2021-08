Inclusione sociale e borse lavoro, domande al Comune di Montefalcone nel Sannio per la formazione di una short list. L’amministrazione comunale, guidata da Riccardo Vincifori, ha inteso formare una short list per la concessione di borse lavoro per progetti di inclusione sociale, rivolti a soggetti in condizioni di disagio socio economico. Il 31 agosto 2021 è l’ultimo giorno utile per poter presentare domanda. Tutte le informazioni necessarie si potranno chiedere agli Uffici comunali preposti. La pandemia, purtroppo ancora in corso, ha inciso non poco sul bilancio delle famiglie, non solo ha acutizzato situazioni già conosciute ma ha creato anche nuove povertà. I dati sono più che eloquenti, in maniera particolare quelle delle Caritas e, nello specifico, quelli relativi ai beni di prima necessità, come la fornitura di pasti caldi. I servizi sociali comunali sono sempre più sotto pressione, le richieste di intervento aumentano, non solo quelle di contributo economico: il disagio sociale va a perturbare l’equilibrio più in generale della famiglia e, di conseguenza, quello della comunità.