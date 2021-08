Share on Twitter

Share on Facebook

Alcuni commercianti di Termoli si sono rivolti ai consiglieri comunali del Pd Manuela Vigilante ed Oscar Scurti per intercedere con il sindaco Roberti al fine di ottenere un incontro e discutere di alcune problematiche relative all’ordinanza n.177 del 17 giugno scorso.

“L’ordinanza N. 177 del 17 giugno 2021 vieta la vendita di alcolici tra l’1 e le 6, dalle ore 21.00 è vietato l’uso del vetro, prevede inoltre lo stop della musica a mezzanotte fino al giovedì, all’una il venerdì e il sabato, sembra però – fanno sapere Scurti e Vigilante con una nota – che il divieto non venga osservato da tutti i commercianti.

Abbiamo contattato telefonicamente la segreteria del sindaco Roberti senza ottenere l’incontro richiesto.

In data 2 agosto abbiamo inviato a mezzo pec la richiesta di incontro ed anche in questo caso non c’è stato nessun riscontro.

Ci auguriamo che il Sindaco legga almeno le testate locali e possa venire a conoscenza della nostra richiesta, visto che le telefonate e le pec sono state ignorate e che si renda disponibile ad avere un incontro con i titolari di alcune attività commerciali che ne hanno fatto legittimamente richiesta”.