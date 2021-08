Il consigliere della Lega al Comune di Campobasso, Alberto Tramontano, ha presentato un ordine del giorno col quale chiede l’istituzione della Consulta comunale per le disabilità. “Uno strumento necessario e fondamentale -ha spiegato Tramontano – per la promozione di una cultura attiva di inclusione e per il sostegno di politiche di protezione e tutela. Nessuno deve restare indietro: a favore delle fragilità e delle diverse abilità devono esser create concrete occasioni di confronto, scambio e programmazione. L’amministrazione comunale di Campobasso- ha aggiunto – ha l’opportunità , con l’approvazione di quest’ordine del giorno, di creare un luogo fisico ed ideale che consenta ai disabili e alle loro famiglie di avere risposte all’altezza delle proprie necessità ed aspettative “, ha concluso Tramontano. Tra gli obiettivi previsti l’eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e percettive, la promozione di una cultura attiva dell’inclusione nel mondo del lavoro, della scuola e nella società in generale, la creazione di un luogo di confronto e programmazione. Ma anche il coordinamento dei portatori di interesse del modo delle disabilità, la diffusione delle discipline sportive paralimpiche, la realizzazione di studii e ricerche nell’ambito delle disabilità e l’indirizzo per la definizione delle attività di sostegno e promozione delle diverse abilità dell’Ambito territoriale sociale.