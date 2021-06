Covid, sei positivi su 314 tamponi. Non si registrano vittime e neppure nuovi ricoveri

L’ultimo bollettino Asrem conferma l’andamento favorevole, sul fronte del contagio in Molise. Sono infatti sei i casi registrati nelle ultime ore su 314 tamponi processati, di cui quattro a Campobasso e 2 a Ripalimosani, con il tasso di positività dell’1,9%. Non si registrano vittime ne’ nuovi ricoveri, mentre ci sono tre guariti. Gli attualmente positivi sono 97, mentre i pazienti ospedalizzati sono 6, tutti in Malattie infettive del Cardarelli. Il numero della vittime, dall’inizio della pandemia è fermo a 491, mentre i guariti in totale sono 13.028.