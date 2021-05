Comune Campobasso, bando di concorso per la formazione della graduatoria generale di alloggi ERP

Il Settore Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Campobasso, rende noto che è stato pubblicato per il Comune di Campobasso, il bando relativo al concorso pubblico finalizzato alla formazione della graduatoria generale per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e degli alloggi ad essi assimilati, ai sensi della Legge Regionale 4 agosto 1998, n° 12 e successive modifiche e integrazioni.

Le domande di partecipazione devono essere redatte su appositi moduli predisposti dal Comune, in distribuzione presso lo sportello del Settore Politiche Sociali e Giovanili sito in via Cavour n° 5 – piano terra – nei giorni di Martedì e Giovedì – dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16.00 alle ore 17,30 oppure

Scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Campobasso www.comune.campobasso.it.

Ciascuna istanza può essere presentata direttamente presso il predetto sportello o in alternativa essere inoltrata all’indirizzo di posta elettronica certificata – comune.campobasso.protocollo@pec.it inderogabilmente entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Per i lavoratori emigrati all’estero il termine della presentazione della domanda é prorogato di ulteriori 60 giorni.

Le domande presentate dopo la scadenza sono escluse dal concorso.

Tutte le informazioni relative al presente bando possono essere richieste al seguente recapito telefonico: 0874. 405552.