Ricorre oggi, martedì 20 aprile 2021, il venticinquesimo anniversario dell’ordinazione presbiterale di padre Angelo Gabriele Giorgetta, parroco di Montemitro e San Felice del Molise.

Il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, mons. Gianfranco De Luca, insieme al Presbiterio e alla comunità diocesana si uniscono con gioia e in comunione di preghiera per esprimere gratitudine al Signore del dono della vocazione al sacerdozio e del servizio prestato da padre Angelo nel corso del suo ministero con fede, amore e impegno quotidiano in tutte le attività pastorali.

Un percorso intenso, iniziato come padre Passionista, che si è snodato da missionario in Bulgaria per cinque anni, a Bologna e Rimini tra i i giovani e le famiglie, fino a diventare parroco di San Felice nel Molise e Montemitro, paese di origine di minoranza linguistica croata.

Per padre Angelo un momento di lode al Padre in un tempo di fatica in cui la preghiera viva, l’affidamento a Dio in ogni situazione, lo sguardo amorevole al prossimo sono motivo di rinnovata fiducia per continuare con gli stessi valori e qualità il suo percorso da presbitero come “colui che serve” ogni persona con gli occhi di Gesù Cristo.

Buon cammino e ogni benedizione!