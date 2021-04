Assemblea straordinaria della Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi (FIPE Confcommercio), il 13 aprile a Roma per chiedere direttamente al governo, e alla politica in generale, un impegno preciso: una data della ripartenza e un piano per farlo in sicurezza. Sarà una forma di protesta ordinata e costruttiva, che vuole dare un altro segnale forte. Dalla nostra regione il sostegno alla manifestazione arriva dalla Fipe Molise, dalle parole del presidente regionale Carlo Durante. “Ristori, indennizzi, moratorie, sostegno alla liquidità, ammortizzatori sociali, insieme a sgravi fiscali adeguati e urgenti sono necessari, ma non bastano per ripartire – ha spiegato – Dinanzi alle incertezze dell’ultimo decreto del Governo che rinvia nuovamente la riapertura dei ristoranti e dei bar ad eventuali decisioni del Consiglio dei Ministri – ha aggiunto – come categorie economiche che necessitano di programmare per tempo le loro attività, chiediamo risposte certe dal governo. Rappresentiamo e garantiamo imprese serie, lo abbiamo dimostrato: possiamo riaprire ed assumerci l’impegno di farlo in sicurezza, tra distanziamenti e rafforzamento dei protocolli. Viceversa – ha concluso Durante – senza prospettive certe e credibili, si finisce nel caos.”