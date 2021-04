Un gesto di affetto condiviso come un forte abbraccio pieno di emozione da parte di tutta la comunità. Palloncini bianchi lasciati volare dai bambini verso il cielo all’arrivo, al cimitero, della salma di Giuseppina Barbieri, la storica bidella della scuola di San Giuliano di Puglia, venuta a mancare a 64 anni a causa del Covid-19. Il rientro nel suo paese, nei suoi luoghi di vita accolto così per salutare una persona buona, conosciuta da tutti, punto di riferimento per tante generazioni di bambini e di insegnanti.

La sua presenza, la sua testimonianza, l’esserci sempre per ogni cosa, piccola e grande, per tutti. Tanti ricordi, esperienze, impegno e dedizione a un lavoro che amava. Quei palloncini hanno rappresentato un piccolo segno per ricordare Giuseppina salita in cielo dove ha incontrato i suoi cari, i bambini e le insegnanti che tanto ha amato e che ora vegliano tutti con amore su chi resta su questa terra ma può continuare a condividere valori di fraternità, solidarietà e fede nel segno della memoria viva. “Ciao Giuseppina, resterai sempre nei nostri cuori”.