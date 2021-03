Bari, assolti anche in Corte d’Appello Fabio Papa e Manuela Petescia

La Corte d’Appello di Bari, sezione Terza, presieduta dal giudice Giovanni Mattencini, ha confermato questo pomeriggio la sentenza di assoluzione piena per Fabio Papa e Manuela Petescia, respingendo gli appelli della Procura della Repubblica di Bari e della parte civile Paolo di Laura Frattura, quest’ultimo condannato anche al pagamento delle spese legali sia in favore dello Stato che in favore del Pm Fabio Papa e del direttore di Telemolise Manuela Petescia. La vicenda è quella della presunta cena nella quale a detta dell’accusa si sarebbe consumato un tentativo di estorsione. Accuse già cadute in primo grado e ora definitivamente annullate anche dai giudici di secondo grado.

Assolti con fomula piena per tutti i fatti contestati: il processo d’appello che si è concluso oggi è stato assai più lungo e complesso rispetto al primo: è durato due anni durante i quali la Corte ha accolto anche la richiesta di rinnovazione dibattimentale. Nonostante le nuove testimonianze e i nuovi atti entrati nel processo la vicenda anche in secondo grado si è conclusa con la piena assoluzione degli imputati che sono stati difesi dagli avvocati Nicolino Cristofaro, Paolo Lanese e Massimo Romano.