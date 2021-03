“Il migliore chef d’Italia” è il termolese Nicola Vizzarri

Tra i 30 chef selezionati in tutt’Italia il numero 1 è il termolese Nicola Vizzarri. E’ lui il vincitore del programma “Il migliore chef d’Italia”, andato in onda sia sulla piattaforma Sky che sul digitale. Vizzarri, eccellenza molisana e non solo, ha raggiunto il gradino più alto con il piatto “Geometrie del Molise”. La valutazione si è fondata su diversi parametri, dalle difficoltà di esecuzione e scelta degli ingredienti alla tecnica, preparazione e gusto. Per il Molise è grande motivo di orgoglio, un risultato che premia l’esperienza e il talento di uno chef che ha ottenuto tanti successi nella sua lunga carriera.