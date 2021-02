Il Blog di Vincenzo Ferro: “La cucina e i vini molisani”

Il Molise è una terra di storia e tradizione. Se vuoi conoscere bene un territorio devi sederti a tavola e gustare i piatti tipici che sono creati con i prodotti locali. Paese che vai cibo e vino che trovi. In Molise l’offerta gastronomica è ampia e saporita. Vincenzo Ferro sul suo blog ha tracciato un itinerario gastronomico: dai cavatelli alla cipolla d’Isernia, passando per i prodotti caseari per arrivare alla mela zitella, il tartufo, la ventricina e così via.

Per conoscere il Molise gastronomico clicca qui: https://www.vincenzoferro.it/articoli/la-cucina-e-i-vini-molisani/#more-1188