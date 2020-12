Si è conclusa nei giorni scorsi la prima fase del Corso di Formazione Entry Level Sgs Academy organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc e riservato a tutti i collaboratori territoriali della struttura federale. “Il momento molto particolare che stiamo vivendo e che ci costringe a modificare le nostre abitudini di vita così come anche le attività della struttura non ha impedito comunque a tutti noi di procedere nel nostro percorso e pertanto stiamo attuando una attività di formazione a distanza fondamentale per la crescita professionale di tutti i collaboratori”. Questo il commento del Coordinatore Federale del Settore Giovanile e Scolastico del Molise dott. Gianfranco Piano che, insieme al Delegato all’Attività di Base Massimiliano Di Gregorio, alla Delegata all’Attività Scolastica Teresita Felaco e alla psicologa Cristina Guidone, ha preso parte al corso. Un momento formativo molto costruttivo che ha visto la partecipazione oltre che del Responsabile Nazionale dell’Attivita’ di Base SGS Massimo Tell e della responsabile nazionale Sgs dei progetti scolastici Elisabetta Lauri anche della campionessa olimpionica Josefa Idem e della dottoressa Sara Landi che hanno affrontato le tematiche relative all’aspetto psicologico ed educativo, mentre l’area tecnica e dello sviluppo territoriale è stata affidata agli interventi di Maurizio Marchesini e Stefano Florit. Il Settore Giovanile e Scolastico è una struttura in continua evoluzione, da sempre fonte di innovazione e motore di sviluppo del nostro calcio e in crescita anche in termini di partecipazione dei suoi collaboratori e dirigenti a livello territoriale. Questa iniziativa, fondamentale momento di confronto e di scambio di idee, è volta proprio a dare nuova linfa a tutto movimento.

Fonte Ufficio stampa