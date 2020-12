Il menù della vigilia a domicilio con il Coriolis

Share on Twitter

Il Coriolis in occasione delle festività natalizie, vista l’impossibilità di riunirsi nella struttura ricettiva di Ripalimosani ha previsto un menù d’asporto per Rendete speciale la Cena della Vigilia. Con due opzioni di menù quello argento da 22 euro e oro da 28, in entrambi i casi con delle portate ricercate e raffinate.

MENÙ ARGENTO 22€

La Millefoglie Golosa

(Millefoglie di melanzane allo scoglio)

I Maccheroncini Ricchi della Vigilia

(Maccheroncini al ferro con scampi, pomodorini e frutti di mare)

La Darna di salmone delle Feste con la Frittura Vivace di calamari&gamberi

(Salmone norvegese al pane aromatico)

MENÙ ORO 28€

L’Insalatina Allegra del Pescatore

I Paccheri Ghiotti alla Vespucci

(Pesci e frutti di mare e datterini vesuviani)

Il Branzino di Natale con la Frittura Ricca dell’Adriatico

(Filetto di Branzino all’arancia)

Lo staff del Coriolis da la possibilità anche di personalizzare il menù.

‼️PRENOTAZIONI entro mercoledì 23 dicembre

Recapiti: 333.8524371 ~ 329.4512596 – 0874.1862162

Per ogni prenotazione ci sarà una sorpresa!