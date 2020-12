Covid, 6 i decessi e 52 nuovi positivi. Tra le vittime un 48enne di Termoli

Si aggrava il bilancio delle vittime del Covid in Molise. Sono 6 i nuovi decessi. Tra loro un uomo di 48 anni, di Termoli, che era ricoverato in Terapia Intensiva. È la vittima più giovane. Deceduti, ancora, un uomo 65 anni di Rocchetta al Volturno, un 86enne di Montenero di Bisaccia, un 83enne San Marco La Catola, un uomo di 78 anni Larino e una donna di 73 anni di Montecilfone. Questi ultimi 5 erano tutti ricoverati in Malattie Infettive. Salgono così a 141 in Molise i morti dall’inizio della pandemia.

Nell’ultimo bollettino diffuso dall’Asrem da registrare 52 nuovi positivi in 24 comuni su 870 tamponi processati. Il numero più alto riguarda Isernia, con 9 contagiati. 7 i casi di Termoli, 3 di Campobasso, Fossalto e Macchiagodena, 2 rispettivamente di Fornelli, Guardialfiera, Larino, Montaquila, Petacciato, Pozzilli, Trivento e Venafro. 1 nuovo positivo rispettivamente di Agnone, Castellino del Biferno, Cercepiccola, Cerro al Volturno, Duronia, Gambatesa, Longano, Monteroduni, Roccamandolfi, Rotello e San Martino in Pensilis.

Non si registrano guariti, e nemmeno dimissioni e ricoveri al Cardarelli, dove sono in cura 61 pazienti, di cui 52 in Malattie infettive e 9 in Terapia Intensiva.