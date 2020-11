Fontana, M5s: “Click day, la ripartizione dei fondi regionali penalizza le aziende del Basso Molise”

Il portavoce del Movimento 5 stelle in consiglio Regionale Valerio Fontana analizza la distribuzione dei contributi a fondo perduto concessi dalla Regione Molise attraverso la controversa e discutibile procedura del “Click Day” sulla piattaforma “Mosem”. Insieme ai suoi colleghi si è concentrato sui 20 milioni di euro concessi alle imprese, in particolare, sulla misura riguardante le aziende con un fatturato superiore ai 200.000 euro le quali, a seconda dei casi, hanno ottenuto contributi che vanno da un minimo di 20.000 ad un massimo di 50.000 euro.

“Esaminando dettagliatamente la lista delle aziende beneficiarie – dice – abbiamo notato che, da un punto di vista prettamente geografico-territoriale, la distribuzione delle risorse messe a disposizione, risulta palesemente sbilanciata. Mi riferisco ai fondi destinati a una delle aree più produttive della regione: il basso Molise, che da questa elargizione ne esce fortemente penalizzato”.

“Infatti – continua Fontana – suddividendo il territorio regionale in tre macro-aree, si evince che: 9,5 milioni di euro sono stati concessi alle aziende ricadenti nell’area Campobasso-Bojano, circa 6,1 milioni alle aziende dell’area Isernia-Venafro e, in ultimo, appena 3,6 milioni alle imprese di tutto il basso Molise. In estrema sintesi, le aziende bassomolisane hanno ottenuto finanziamenti poco più delle metà di quelli destinati all’area Isernia-Venafro e poco più di un terzo di quelli ricadenti sull’area Campobasso – Bojano. Una disparità lampante. Le residue somme sono state concesse ad aziende presenti nei Comuni delle aree interne che hanno pagato lo scotto di connessioni internet lentissime”.

“Al di là di qualche sospetto, che – prosegue l’esponente dei 5 stelle – tuttavia trova conferma nei numeri, il risultato dell’analisi mostra l’inadeguatezza della procedura utilizzata, la quale attraverso la spietata pratica del “Click day”, ha determinato un’iniqua ripartizione delle risorse sui vari territori. In definitiva, quella che si può considerare la locomotiva economica del Molise, ovvero il comparto delle aziende dell’area di Termoli e Valle del Biferno, ne esce con le ossa rotte”.

“E pensare che – dice ancora Fontana – in questa delicata fase vissuta dal Paese e dalla nostra regione, tramite una nostra mozione approvata in Consiglio regionale (con la maggioranza andata ‘sotto’), abbiamo indicato più volte al presidente Toma dove reperire risorse aggiuntive per venire incontro alle esigenze di aziende, imprenditori e lavoratori locali in modo tale da garantirgli un sostegno quanto più equo e diffuso. Una procedura, quella adottata, che, nonostante le innumerevoli richieste di sospensione e modifica arrivate da ogni singola categoria interessata, è stata portata avanti testardamente fino alla fine, facendo emergere, per l’ennesima volta, la distanza siderale che separa il Governatore Toma dalla realtà dei territori e dalle esigenze dei cittadini molisani”.

Anche in questa occasione – Conclude il pentastellato – il governo regionale si è rivelato approssimativo e totalmente inadeguato al ruolo che riveste. A pagarne le pesanti conseguenze è un territorio: il basso Molise, martoriato, giorno dopo giorno, in ogni settore dalla mala gestio dell’attuale classe politica regionale”.