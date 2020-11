Giornata delle Forze Armate, Roberti: “Ricordiamo chi ha reso l’Italia un Paese Libero”

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il sindaco di Termoli Francesco Roberti ha deposto una corona di alloro di fronte al Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre. Per l’amministrazione comunale erano presenti il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano e gli assessori Michele Barile e Giuseppe Mottola. Con loro i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e i rappresentanti delle stesse categorie. La cerimonia è stata accompagnata dalle note del “Silenzio Militare Italiano” scandite dalla tromba di Giuseppe Mastromatteo. Al termine il sindaco ha ringraziato personalmente i rappresentanti delle associazioni e le forze dell’ordine per l’impegno dimostrato a tutela del territorio. “Siamo qui – ha detto il sindaco Francesco Roberti – per ricordare chi con il proprio eroico sacrificio ha permesso alla nostra Nazione di essere un Paese libero. Esprimiamo con questo gesto il nostro più sentito ringraziamento. A loro questa volta aggiungiamo tutte quelle persone che sono in prima linea nella battaglia contro il Covid19”.