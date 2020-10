Ex hotel Roxi, avviati lavori per rendere inaccessibile l’edificio

Avviati stamattina dalla Regione i lavori per mettere in sicurezza l’area dell’ex hotel Roxi di Campobasso. In particolare, anche in seguito alle sollecitazioni arrivate dall’amministrazione comunale, sono stati realizzati interventi per rendere ulteriormente inaccessibile l’edificio, chiudendo definitivamente, con delle inferriate e dei lucchetti cementati, tutte le porte e le finestre, dopo un sopralluogo effettuato da Vigili del Fuoco, Polizia e Polizia Municipale.

“Siamo ben lieti – ha commentato il sindaco Roberto Gravina – che la Regione abbia dato il via ad un intervento da noi sollecitato. Ovviamente come Amministrazione comunale continuiamo a ritenere importante che da parte della Regione si giunga a prendere una decisione definitiva su come intervenire in maniera risolutiva sulla struttura e sull’intera area, anche per ragioni di sicurezza, non più rimandabili, legate alla vivibilità quotidiana di una zona così centrale del capoluogo di regione.”