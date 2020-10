Colpo di mercato a sorpresa della Chaminade Campobasso che ha tesserato Manuel Ciampitti. Il laterale classe 2000 va così ad ampliare il pacchetto di giovani promettenti, in rosa già De Nisco, Evangelista, Gallo e Di Camillo. Gli under rossoblù vanno ad aumentare lo spessore tecnico di una squadra che si preannuncia competitiva. Ciampitti, nonostante la giovane età, ha già un bel bagaglio di esperienze. Nel 2015 è arrivato all’ Isernia calcio a cinque dove ha esordito anche in Serie B, sempre nel 2015 ha ottenuto la convocazione con la Nazionale Under 21 per un raduno per formare le squadre Under 17 e 19. Poi l’esperienza fuori dal Molise con l’under 19 della Maritime Augusta ( campionato 2017/18), con la formazione siciliana ha vinto Campionato e Coppa Italia. Nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia del Signor Prestito CMB dove con mister Scarpitti ha prima vinto il campionato di Serie A2 ed esordito nella seconda serie nazionale realizzando anche una rete, poi è stato confermato in serie A1, la passata stagione sappiamo com’è terminata. A Grassano il 20enne di San Pietro in Valle si è sempre allenato con la prima squadra. Dopo otto mesi lontano dai campi oggi il nuovo rossoblù si allena con l’Under 19 per recuperare la preparazione atletica, la squadre di mister Tavone è alla quinta settimana di lavoro, non appena troverà la migliore forma fisica verrà aggregato in prima squadra. Il classe 2000 si è detto entusiasta della sua scelta: “La Chaminade ha un bel progetto e un’ottima rosa per il campionato che andremo ad affrontare. Ringrazio la Società e spero di contribuire con qualche gol, regalando delle soddisfazioni alla squadra”. Per Ciampitti, così come per tutti gli under dei rossoblù, il doppio impegno con prima squadra e Under 19. Può definirsi definitivamente concluso il futsalmercato della Chaminade Campobasso. Sabato 17 ottobre è quasi alle porte, tra dieci giorni via alla stagione 2020/21 si parte dal derby in casa dello Sporting Venafro.