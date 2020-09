Anche al Boccardi di Termoli lezioni sospese per 8 classi: contatti con il cluster di Portocannone

Anche al Boccardi di Termoli lezioni sospese per 8 classi. La decisione è della dirigente Maddalena Chimisso che ha deciso di fermare la scuola per precauzione. Una docente infatti è entrata in contatto con il cluster riconducibile alla casa di riposo di Portocannone, ed è in attesa del risultato del tampone che arriverà giovedì. Nel frattempo lezioni con la didattica a distanza per le 8 classi dell’istituto tecnico commerciale.