Divieto di transito sulla strada comunale “Colle d’Ambra”, il sindaco di Civitacampomarano pubblica l’ordinanza. Il primo cittadino Paolo Manuele ha disposto il divieto di transito sulla Colle d’Ambra a tutti gli autoveicoli di massa a pieno carico superiori alle 7 tonnellate. Le caratteristiche strutturali della strada – scrive il sindaco Manuele – e le esigenze di circolazione, per ragioni di tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale, in particolare delle persone e del patrimonio comunale. L’interdizione al traffico è in via permanente, considerato che ci sono percorsi alternativi da poter utilizzare. I veicoli interessati dal divieto sono autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d’opera, trattori stradali mezzi speciali, macchine agricole e macchine operatrici. Sono esclusi dal divieto i veicoli in circolazione per servizio di proprietà delle Pubbliche amministrazioni, Vigili del fuoco e Protezione civile, Servizio di pronto soccorso, 118, associazioni costituite di trasporto umanitario di persone e cose, Forze armate, Corpi di polizia dello Stato e locali, Consorzi di bonifica e Aziende di gestione e erogazione di servizi pubblici, Ferrovie dello Stato, Asrem, Arpa Molise, Azienda Poste, Telefoni, Gas, Enel, Rai Tv e della stampa.