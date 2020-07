Isernia. Decoro urbano, intervento del Comune in piazza Giustino D’Uva

Share on Twitter

Share on Facebook

Proseguono i lavori per migliorare il decoro urbano della città. L’ultimo intervento disposto dal Comune di Isernia ha interessato piazza Giustino d’Uva. L’area verde di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta è stata rimessa a nuovo. Panchine, fioriere e un nuovo manto erboso hanno reso più vivibile l’area. Nel frattempo sono partiti anche i lavori di manutenzione e messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazze del centro storico, ha spiegato l’assessore al decoro urbano, Domenico Chiacchiari. Per gli interventi di decoro urbano e di manutenzione l’ente di palazzo San Francesco ha stanziato complessivamente 180mila euro.