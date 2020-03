Efficientamento energetico, il centro urbano di Trivento si rifà il look. L’amministrazione comunale di Trivento è beneficiaria di un contributo a fondo perduto, pari a 50mila euro, previsto dal Ministero dello sviluppo economico per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Tra gli interventi messi in atto, la sostituzione del vecchio sistema di illuminazione pubblica con il nuovo a Led, nella centralissima Piazza Fontana, “in questi giorni gli addetti ai lavori – commenta il sindaco Pasquale Corallo – stanno sostituendo le vecchie lampadine con le nuove a Led, in piazza Fontana, oltre ad aggiungere ulteriori punti luce, migliorandone la visibilità e conferendo un aspetto urbanistico più accogliente. Inoltre – conclude il primo cittadino – con il contributo ministeriale interverremo anche sulla cabina di smistamento Enel, nel centro storico, al fine di evitare gli spiacevoli black out che si verificano puntualmente e durante le intemperie”.