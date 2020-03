Coronavirus, l’Università fa partire la didattica a distanza

L’Università del Molise fa partire la didattica a distanza. Da lunedì prossimo, 9 marzo, a venerdì 13, biblioteche e spazi comuni delle sedi universitarie non saranno fruibili da studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti, collaboratori universitari e utenza esterna. Dalla prossima settimana l’Università del Molise farà partire la didattica a distanza. L’Università ha già avviato il potenziamento delle modalità alternative di insegnamento allo scopo di garantire la continuità dei corsi ed un regolare svolgimento delle attività didattiche e formative in un contesto di limitata mobilita’ degli studenti. Lunedì 9 marzo sarà pubblicato l’elenco dei primi corsi che si svolgeranno in modalità a distanza. Nel caso se ne presentasse la necessita’, l’Università del Molise sarà pronta a estendere la didattica a distanza a tutti i corsi, nella convinzione che le presenti circostanze non debbano interrompere i percorsi formativi e il diritto allo studio. Da lunedì 9 a venerdì 13 marzo 2020, per ragioni organizzative connesse all’attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, le biblioteche e gli altri spazi comuni delle strutture universitarie dedicati allo studio e alla ricerca (sale studio e meeting point) non saranno fruibili da studenti, specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti, collaboratori universitari e utenza esterna. La fruibilità di tali spazi per le attività di ricerca e di studio comune, in assenza di indicazioni contrarie, riprenderà nella settimana successiva secondo le modalità operative che saranno tempestivamente comunicate.