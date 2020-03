Autoarticolato si schianta contro un fabbricato e finisce in una vasca ad uso ittico

I Vigili del Fuoco di Isernia sono intervenuti sulla SS 158 km 26+400, nel comune di Rocchetta al Volturno, nei pressi della “Ittica Volturno”, a seguito incidente stradale.

Un autoarticolato era uscito dalla sede stradale; il veicolo travolgendo la barriera stradale e una protezione metallica, si è schiantato contro un fabbricato dell’Ittica Volturno, provocando danni a due pareti perimetrali e rendendo il fabbricato inagibile; l’autoarticolato ha ultimato la corsa cadendo nelle vasche dell’allevamento ittico.

L’autista del mezzo ha raggiunto in maniera autonoma la sede stradale e successivamente è stato trasportato all’Ospedale di Isernia per le cure del caso.

Il personale VV.F. intervenuto ha provveduto a rimuovere il mezzo riposizionandolo sulla carreggiata stradale ed ha collaborato con il personale dell’ARPA Molise ai fini del contenimento dell’inquinamento ambientale.

Per gli aspetti di competenza era presente: personale dell’Arma dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente, ARPA Molise per gli aspetti inerenti l’inquinamento ambientale, Veterinario ASREM per la salubrità dei pesci presenti nelle vasche, personale del 118 e personale ANAS.

Durante le operazioni di soccorso, anche a causa del posizionamento della autogru VF la circolazione stradale sulla SS 158 ha subito forti rallentamenti.