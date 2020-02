Salvaguardia e difesa dell’ambiente, l’amministrazione comunale di Trivento pubblica l’avviso “Adotta un’area verde”. L’iniziativa propone ai cittadini, associazioni ed ogni altro soggetto interessato, di prendersi cura degli spazi verdi di proprietà comunale. In concreto, fa saper l’ufficio preposto, si tratta di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’area verde comprendente tutti gli interventi di giardinaggio (annaffio, pulizia delle erbe infestanti e delle cartacce, potatura, sfalci, manutenzione degli arredi) ma anche la piantumazione di nuove piante: tappetini erbosi, fiori, arbusti o alberi. A tal fine, l’Ufficio tecnico ha predisposto un elenco di aiuole e giardini distinti per zone che potrebbero essere dati in affidamento e la richiesta di adozione può essere redatta utilizzando il modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune e inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.trivento@pec.it o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo in piazza Cattedrale. Infine, sarà redatto un accordo di collaborazione con validità annuale, che dovrà essere sottoscritto dalle rispettive parti. L’iniziativa “Adotta un’area verde” è stata voluta dall’amministrazione comunale trignina con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sulle tematiche della difesa e salvaguardia dell’ambiente. Un tema incalzante con risvolti negativi, come i cambiamenti climatici, oramai sotto gli occhi di tutti.

Vittorio Scarano